Lettera43.it - Elezioni Germania 2025: data

Leggi su Lettera43.it

Dopo la perdita del voto di fiducia da parte del cancelliere Olaf Scholz, il presidente dellaFrank-Walter Steinmeier ha sciolto il Bundestag il 27 dicembre, annunciando la convocazione dilegislative per il 23 febbraio, in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, prevista per l’ultima parte dell’anno.Come funziona il sistema elettorale tedescoOlaf Scholz (Getty Images).Ogni quattro anni, i cittadini tedeschi eleggono i loro deputati e, tramite di essi, un governo e un cancelliere. Il sistema elettorale tedesco combina il voto maggioritario e quello proporzionale. Ogni elettore dispone di due voti: il primo serve per eleggere un deputato per circoscrizione (sono in tutto 299) con scrutinio uninominale maggioritario secco. Circa la metà dei seggi del Bundestag vengono assegnati in questo modo.