Elena Sofia Ricci protagonista de ' La Farfalla Impazzita' su Rai1 per il Giorno della Memoria

'Tutti i carnefici sono carnefici, tutte le vittime sono vittime, in ogni tempo e in ogni luogo. Le bestie uccidono per paura, per fame; gli uomini no, uccidono per potere, per denaro, e questo li rende colpevoli'. Mi sono presa una licenza e ho voluto che venissero citate queste frasi di Camilleri". Parola didel tv movie La, dove presta volto e voce a Giulia Spizzichino, in una co-produzione 11 marzo film Rai-fiction. Per onorare ilha deciso di proporre un film-tv in prima visione, conuna delle interpreti più apprezzate dal pubblico: diretto da Kiko Rosati, andrà in onda mercoledì 29 gennaio (anche su RaiPlay) con l'attrice toscana, che Rosati ha già diretto nella seconda stagione de Le indagini di Teresa Battaglia ("torneremo ha annunciato con dei nuovi episodi" ha annunciato).