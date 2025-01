Sport.quotidiano.net - E’ Spezia-mania: curva Ferrovia già esaurita

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si va verso un ‘Picco’ gremito in ogni ordine di posto per il big match di venerdì sera trae Sassuolo. Come da previsione, laè andatanel giro di poche ore, restano pochi biglietti anche in tribuna e inPiscina, dove troveranno posto numerosi ragazzi delle scuole elementari e medie della provincia e tutti gli atleti del settore giovanile bianco, pronti a sfilare prima della gara. Entusiasmo a mille nella tifoseria aquilotta e non solo per schiacciante vittoria nel derby a Carrara, ma anche per il campionato ’strepitoso’ (per dirla alla D’Angelo) che losta disputando, certificato dai numeri: terzo posto in classifica con 42 punti, 6 più della Cremonese quarta, 11 vittorie, 9 pareggi e 2 sole sconfitte, migliore difesa del campionato con soli 14 gol subiti, terzo migliore attacco con 34 gol realizzati, 11 dei quali a firma di Pio Esposito, neocapocannoniere del torneo.