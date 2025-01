Ultimouomo.com - E quindi la coppia Jokic-Westbrook va alla grande

Quando in estate Russellha firmato da free agent per i Denver Nuggets, dopo un'esperienza con più ombre che luci nella sua Los Angeles, sia sponda Lakers che Clippers, era sembrata l’ennesima scelta conservativa della franchigia del Colorado. Dvittoria del titolo, infatti, poco e niente è andato bene nella costruzione del roster: prima la partenza di Bruce Brown, poi quella di Kentavious Caldwell-Pope, due perdite gravi mai davvero sostituite, sempre con l’idea che potesse bastare dare più spazio ai rookie o scommettere su veterani al minimo per mantenere una squadra da titolo. Un tentativo di andare al risparmio, o comunque di non andare del tutto all-in, che non ha mai convinto in pieno, lasciando una sensazione di peccato capitale nel non sfruttare al massimo gli anni migliori di Nikola