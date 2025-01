Iltempo.it - "È incinta?", colpo di scena: spuntano le foto di Boccia col pancione | GUARDA

Novità clamorose su Maria Rosaria. La donna al centro del caso della consulenza mancata al Ministero della Cultura e il rapporto con l'allora ministro Gennaro Sangiuliano è statagrafata nella sua Pompei con unche fa pensare a una gravidanza avanzata. Le immagini appaiono sulla copertina dell'ultimo numero di Oggi e la mostrano mentre fa shopping in un negozio di casalinghi. "La pancia sembra molto naturale in base alla mia esperienza, dovrebbe essere di sei mesi. Il concepimento dovrebbe risalire ai primi di luglio", spiega un noto ginecologo milanese consultato dal settimanale, secondo quanto riporta il Corriere della sera. Non emergerebbero altri elementi sulla possibile gravidanza di, né sull'eventuale padre del bambino, tanto che Oggi titola: "È? Chi è il papà?".