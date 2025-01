Sport.quotidiano.net - È Diao-Meravigliao. Il baby ha stregato Como

Ildopo la vittoria contro l’Udinese, si gode il suo nuovo gioiello Assaneche insieme a Nico Paz, forma ora la coppia stellare dei lariani.ha segnato due reti in due partite giocate e tutte di forza e potenza, un agonismo strabiliante e si pensa anche a quanti margini di miglioramento, può avere un ragazzo che ha solo 19 anni. Nel post partita Fabregas ha solo parole, di elogio per lui. "Quando ha palla crea sempre dei pericoli, contro il Milan, non era ancora ben inserito nei meccanismi di squadra, con l’Udinese ha dimostrato che sta crescendo sempre più. Non l’ho spostato come seconda punta al fianco di Cutrone, lui è molto veloce e riesce ad essere in più zone del campo, nella stessa azione, ha talento e può giocare in più ruoli. Salta l’uomo e apre il campo per gli inserimenti dei compagni, lavorando ancora di più può migliorare le sue prestazioni.