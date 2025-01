Anteprima24.it - “Dove eravamo rimasti”, al Gesualdo si ride con il duo Solenghi-Lopez

Tempo di lettura: 2 minutiSono una delle coppie più amate e longeve del varietà italiano. Arrivano ad Avellino con uno show a due voci imperdibile, ma attraversato da decine di personaggi e di gag che faranno la gioia di vecchi e nuovi fanMartedì 28 gennaio, alle ore 21, si apre il sipario con Tullioe Massimoe il loro “”. Un grande spettacolo di cabaret in cui la loro straordinaria verve si dipanerà attraverso sketch, brani musicali, contributi video, con alcuni picchi di comicità come la lectio magistralis di Sgarbi/, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, l’inedito Renato Zero dio il confronto Mattarella/Papa Bergoglio, inseriti in una ormai collaudata dimensioneIl filo conduttore di “” sarà quello di una chiacchierata tra amici, allietata dalle melodie eseguite dalla band del maestro Gabriele Comeglio, ancora una volta irrinunciabile tappeto sonoro della loro comicità senza tempoI biglietti per assistere allo spettacolo del duosono ancora disponibili presso i botteghini di piazza Castello, aperti al pubblico dal mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 11 alle 13 e due ore prima dello spettacolo.