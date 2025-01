Juventusnews24.com - Douglas Luiz Arsenal, dal Brasile sicuri: «Anche i Gunners valutano l’acquisto, può sostituire un titolare di Arteta». L’indiscrezione

di Redazione JuventusNews24, dalrilanciano:i londinesi sulle tracce del centrocampista della Juve. Le ultime notizieSecondo quanto spiegato da Rti Esporte,sarebbe finitonel mirino dell’, in cerca di un sostituto di quel Jorginho che potrebbe tornare in Patria con la maglia del Flamengo.Per il calciomercato Juve il brasiliano non è incedibile, ma dopo lo sforzo economico fatto in estate non c’è alcuna intenzione di regalare il giocatore. Ad oggi si tratterebbe comunque di semplici sondaggi, senza alcuna proposta ufficiale ancora presentata.Leggi su Juventusnews24.com