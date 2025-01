Rompipallone.it - Doccia gelata per il Napoli: non solo Garnacho, anche un altro affare rischia di saltare

Ultimo aggiornamento 22 Gennaio 2025 17:31 di AlessiaIlè alle prese con qualche intoppo di mercato: non c’èGaracho in bilico,undi.Ilsta incessantemente lavorando in queste ore sui vari profili seguiti per poter sostituire, senza abbassare il livello, Kvaratskhelia. Il georgiano, trasferendosi al PSG, ha fatto recapitare una cifra importante nelle casse del club partenopeo che ora non vuole commettere errori.La prima scelta di Conte, si sa, è quella che porta il nome di Alejandroma non filtrano buone notizie su di lui. E non è finita qui, perché adesso c’èun’altra operazione chedi, nonun’altra operazionediIlha messo nel mirino diversi giocatori che piacciono.