Spazionapoli.it - "Distanza sul rinnovo", svolta sulla trattativa: fissata la data dell'incontro

Napoli Calcio – Ultimissime suldi Alex Meret e lache non decolla:laper l’incontro decisivoUltimissime notizie allarmanti riguardanti il mondo del calcio Napoli, in particolaredeldi Alex Meret. Infatti, il portiere azzurro è in scadenza a giugno 2025. Da mesi tratta con i suoi agenti per prolungare il contratto, ma l’annuncio tarda ad arrivare.Secondo quanto riportato su Radio Kiss Kiss Napoli dal giornalista Valter De Maggio, Alex Meret non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli perché ci sarebbe ancoratra domanda e offerta:“Manca ancora l’intesa sul. Le parti sono distanti e non se ne parlerà fino al 4 febbraio. Chi vi dice che Meret ha rinnovato non è vero, stanno trattando, ma c’è”Si continuerà a trattare, ma a mercato finito e dopo una partita importante, non banale: Roma-Napoli.