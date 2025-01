Quotidiano.net - Disegno di legge nucleare: invio alla Presidenza del Consiglio per l'esame

"Lo schema didisulquesta sera verrà inviatodel, per essere iscritto all'del primodei ministri utile". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, al question timeCamera. "Ildidelega - ha spiegato Pichetto - conterrà tutti gli elementi ad oggi necessari per abilitare il nuovoquale tecnologia per la transizione, a partire dall'elaborazione e l'adozione di un Programma nazionale per ilsostenibile". "Saranno altresì inseriti criteri per la riforma della governance del settore - ha concluso il ministro -, a partire da un'Autorità di sicurezza, per la definizione di un procedimento autorizzativo degli impianti, e per il potenziamento del know-how settoriale".