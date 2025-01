Quotidiano.net - "Dio è con me". La solita enfasi degli imperi

In fondo è solo l’ultimo enfatico esempio di un’infinita serie. Il presidente Trump nel suo discorso di insediamento ha più volte ribadito una diretta connessione con Dio che lo avrebbe salvato per difendere l’America. Passaggio del discorso di insediamento accolto con un'ovazione Così se nel Regno Unito nel 1740 si erano limitati ad auspicarsi God Save the Queen, che "Dio salvasse la regina", nell’inno nazionale, Trump in un enfatico spasimo ascetico ha annunciato al mondo di essere stato salvato davvero da Dio per guidare gli Usa verso una nuova età dell’oro. Ma la storia, soprattutto quella antica, e non solo, strabocca di uomini che una volta divenuti imperatori o re sono stati deificati. Nell’antico Egitto era una prassi: i faraoni erano considerati d’ufficio un intermediario sacro tra le divinità e gli esseri umani per evitare di far piombare la civiltà nel caos.