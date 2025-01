Secoloditalia.it - Difesa, Kallas: “Trump ha ragione, l’Ue deve spendere di più. Dobbiamo prepararci alla guerra”

“All’Unione europea non serve un unico esercito, ma 27 eserciti. Che siano in grado di lavorare insieme per difendere gli Stati dell’Unione, preferibilmente con alleati e partner, ma se necessario anche da soli”. Parole ultimative quelle dell’Alta Rappresentante delper gli affari esteri e la sicurezza, Kaja, parlando a Bruxellesconferenza annuale dell’Agenzia per laeuropea. Riflettori puntati sugli investimenti che vanno incrementati per “prevenire la” ma anche – ha aggiunto – “per”. “haa dire che non spendiamo abbastanza per la. È tempo di investire: abbiamo bisogno di investimenti dai Paesi membri e dal settore privato, ma anche dal bilancio comune Ue.più dell’1%”, ha spiegato. I numeri parlano chiaro.