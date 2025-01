Quotidiano.net - Diciotto attesti nel blitz antidroga di Roma: dal Quarticciolo ai quartieri dello spaccio

, 22 gennaio 2025 - Operazione sicurezza daldi– dove nei giorni scorsi sono stati due poliziotti sono stati aggrediti da 20 nordafricani – ad altri. Una maxi retataha portato all’arresto di 18 persone e al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, hashish e thc liquido, nonché materiale per il ‘taglio’ e il confezionamento delle dosi di droga, pronte per lo. Ilè stato messo a segno dai carabinieri del Comando Provinciale di, in coordinamento con la procura capitolina. Ecco cosa è successo nelle ultime ore a. Tutto è iniziato alNel corso dei controlli, i militari della Compagnia diCasilina, che si trova a ridosso del, hanno fermato un'autovettura con due persone a bordo, che sono state trovate in possesso di diverse dosi di marijuana.