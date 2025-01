Sport.quotidiano.net - Di nuovo alle urne. La Lombardia si prepara a scegliere il presidente. Si vota entro metà marzo

Il Comitato Regionale delladella FIGC-LND siper le nuove elezioni. In una data ancora da definire (ma sarài primi quindici giorni di) e con gli stessi protagonisti dell’ultima tornata: Sergio Pedrazzini e Valentina Battistini. Sono passati pochi mesi dall’elezione di Pedrazzini, allorauscente e confermato dal voto come leader del calcio regionale. Era il 14 settembre, giornata in cui Pedrazzini festeggiò il successo elettorale pur sapendo di non poter contare sulla maggioranza in Consiglio. Al contrario: dodici dei tredici consiglieri scelti dsocietà erano infatti espressioni dell’altra candidatura. Uno scenario in cui era facile prevedere che ci sarebbero state delle difficoltà di manovra, come poi è successo. A stretto giro di posta, infatti, fu pubblicata una nota che riassumeva lo stato d’animo conseguentescelte all’assemblea e annunciava frizioni rivelatesi in breve insanabili.