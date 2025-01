Terzotemponapoli.com - Di Marzio a Sky: Napoli, trattativa in salita per Garnacho

Il secondo incontro tra i dirigenti die Manchester United per Alejandrosi è concluso senza passi avanti. Gianluca Di, intervenuto su Sky Sport 24, ha riferito che il confronto è terminato con un nulla di fatto. Le posizioni delle due società rimangono distanti: lo United mantiene alte le proprie richieste economiche, mentre ilnon sembra disposto a soddisfarle del tutto.Nonostante la volontà degli azzurri di portare il giovane talento argentino all’ombra del Vesuvio, i margini disembrano limitati, almeno per il momento. Le parti continueranno a dialogare, ma il club partenopeo non può permettersi di rimanere fermo in attesa di una svolta.Riattivata la pista AdeyemiParallelamente, ilha deciso di riaprire i contatti con il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi.