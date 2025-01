Demenza senile

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Viviamo un’epoca storica paurosa. Mi riferisco all’Europa, dove l’Ue e i singoli Paesi sono governati da leader politici che non fanno gli interessi dei loro popoli né ciò che i popoli vorrebbero.Marilena Finocchivia FacebookGentile lettrice, lei ha ragione: questa orribile fase storica ci porterà, nella migliore delle ipotesi, alla decadenza irreversibile dell’Occidente collettivo. Scrivevo l’altro giorno che, stando all’ultimo Rapporto Censis, solo il 31% degli italiani è favorevole al riarmo, mentre il 68% vuole la pace e il 66% ritiene Usa ed Europa responsabili delle guerre in Ucraina e Gaza. Sono dati dirompenti, ma che nessuno cita mai. E numeri simili, sono certo, si registrano in tutta Europa. Nonostante che stampa e tv occidentali si siano conglomerati in un “cartello” dedito allo spaccio della disinformatia, la gente capisce la situazione ma non trova un’offerta politica rispondente ai suoi desideri.