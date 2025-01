Ilfattoquotidiano.it - “De Minaur, prestazione pessima”. E il tennista mette a tacere il fan di Djokovic: “Un peccato che tu non abbia mai giocato con Sinner”

L’ultima volta, alle Atp Finals, Alex Deaveva lanciato una racchetta. Agli Australian Open è passato dalla frustrazione alla rassegnazione: i quarti di finale nella sua Melbourne potevano essere la grande occasione, invece Janniklo ha battuto per la decima volta su 10 incontri, per di più con un dominante 6-3, 6-2, 6-1. De, che ha costruito intorno alla sua tempra una carriera che lo ha portato fino alla top 10 del ranking mondiale, è parso quasi sfibrato dall’incapacità di opporre una resistenza al gioco debordante di. Che a fine partita ha ammesso: “Sono molto soddisfatto della mia“. È stato un massacro tennistico, ma l’australiano come al solito ha provato in ogni modo a sottrarsi all’ineluttabile. Almeno fin che ha potuto. E alla fine ha quasi chiesto scusa al pubblico (vedi foto in evidenza) per non essere riuscito nell’impresa.