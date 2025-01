Ilgiorno.it - Da San Siro fondi dedicati alle giovanili

Sono state pubblicate le graduatorie dell’avviso pubblico che permetterà di sostenere 38 associazioni e società sportive, senza scopo di lucro, che si sono distinte per aver realizzato progetti di interesse pubblico rivolti ai giovani o attività come campus e centri estivi a Milano. Il Comune erogherà 420.300 euro per questi progetti, l’avviso pubblico è finanziato attraverso i contributi deiderivanti dall’applicazione dell’articolo 5 della Convenzione per la concessione d’uso e la gestione dello stadio Meazza e dei relativi servizi a Inter e Milan. Quattordici tra associazioni e società sportive riceveranno un contributo tra i 4.500 e i 10.000 euro, per un totale di 115.127 euro, per aver realizzato almeno una attività per bambini e ragazzi tra campus e centri estivi, attività con minori con disabilità o anche per aver applicato tariffe differenziate prevedendo agevolazioni per le fasce meno abbienti.