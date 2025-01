Ilgiorno.it - Cuggiono, giovane di 26 anni vuole buttarsi nel Naviglio: mentre una carabiniera gli parla al telefono il collega lo salva placcandolo

(Milano) – Due carabinieri, un uomo e una donna, hannoto undi 26che minacciava dineldi, in provincia di Milano. Il ragazzo aveva annunciato di volersi togliere la vita e,stava sul ciglio delle acque, era trattenuto solo dalla voce dellache, riuscita a contattarlo al, gliva cercando di prendere tempo. Nel frattempo, ilalla guida guidava a tutta velocità per raggiungere l’argine del canale. Alla fine, i due sono arrivati sul luogo contemporaneamente e un’altra pattuglia e, di fronte al tentativo del ventiseienne di, sono riusciti a “placcarlo” in tempo. La segnalazione Tutto è iniziato nella tarda serata di martedì, quando alla stazione dei carabinieri è arrivata una segnalazione perché nel tratto delche porta da Turbigo a Bernate era stato segnalato un tentativo di suicidio.