Lettera43.it - Così Papa Francesco e la Chiesa Usa tentano di arginare Trump

Negli Stati Uniti sta per iniziare davvero un’ondata di deportazioni di immigrati irregolari – stiamo parlando di un numero oscillante fra gli 11 e i 14 milioni di persone a seconda delle stime – cittadini che vivono e lavorano nel Paese magari da anni, con figli che frequentano la scuola, inserite nelle loro comunità, ma non in possesso dei documenti necessari oppure gli annunci del presidente Donaldsono destinati a essere ridimensionati? In attesa di scoprirlo, lo “zar” delle frontiere Tom Homan non perde tempo e ha annunciato che in questi primi giorni di mandato cominceranno i raid per espellere i ‘clandestini’. È dunque in un contesto particolarmente difficile che ladi Roma prova a far sentire la sua voce per contrastare quella che si annuncia come una presidenza connotata da una visione della questione migratoria agli antipodi rispetto a quella di