Cosenza neonata rapita e ritrovata arrestata una coppia

Leggi su Dayitalianews.com

Da quanto si è appreso, la donna – che con il marito ha sottratto la bambina – avrebbe finto una gravidanza per nove mesi, per poi informare i familiari di aver dato alla luce un maschietto.Hanno simulato una gravidanza per nove mesi e successivamente hanno finto di aver avuto un figlio maschio. Questi dettagli sono emersi dall’arresto dellaresponsabile del rapimento di unanella clinica “Sacro Cuore” di. R. V., 51 anni, residente a, è statainsieme al marito, A. M., un 43enne di origine senegalese, dai poliziotti della Questura dipoco dopo le 22 di ieri sera.Dalle prime informazioni emerse, quando gli agenti della Mobile sono arrivati nella loro casa a Castrolibero, hanno trovato l’appartamento decorato con addobbi tipici per la nascita di un bambino.