Cos'è la pena di morte federale reintrodotta da Donald Trump?

Il 21 gennaio 2025, il presidente degli Stati Uniti,, ha firmato un ordine esecutivo che ripristina ladi, annullando la moratoria istituita dal suo predecessore, Joe Biden, nel 2021. Ma cosa s’intende effettivamente condi?Ladinegli Stati Uniti è una questione complessa, con competenze sia a livello statale che. Mentre molti stati hanno le proprie leggi riguardanti lacapitale, il governopuò applicarla per determinati crimini, indipendentemente da queste. Nel 1994, con l’approvazione del Violent Crime Control and Law Enforcement Act, il numero di reati federali punibili con laè stato ampliato, includendo:Omicidio di agenti federali, poliziotti, militari o pompieriAtti di terrorismoOmicidio durante un sequestro di personaOmicidio commesso durante un traffico di drogaAlto tradimentoè il nuovo presidente americano (fonte: Quotidiano Nazionale)In sostanza, dunque, ladinegli Stati Uniti è una forma di punizione prevista per alcuni crimini federali.