Cosa succede se un astronauta muore nello Spazio? "Se il corpo si decompone diventa un rischio biologico". Il report della Nasa

Da quando le missioni dell’uomosonote più frequenti, ilche unpossa perdere la vita lassù è aumentato. Le cause possono essere molteplici: dal malfunzionamento dei veicoli a incendi, da problemi di accesso ad acqua e cibo a contaminazioni, e così via. Si stima che ad oggi siano morte 18 persone, tra cui 14 astronauti. Questi decessi hanno causato la morte dell’intero equipaggio, il che significa che non è mai stata necessaria alcuna “missione di salvataggio” e neanche di risolvere il problema del recupero di corpi. Tuttavia, con l’aumentare delle missioni, alcune anche più complesse e avventurose del passato, come ad esempio quelle su Marte, laha deciso di prepararsi a questa eventualità e, di conseguenza, di predisporre un piano.