Quotidiano.net - Cosa sono i basket bond. Il caso Emilia Romagna

Fonti di finanziamento alternative ai canali tradizionali del credito e accompagnare le imprese in un percorso di crescita sostenibile.questi i principali obiettivi del nuovo programma di, promosso da Bper Banca e Cassa depositi e prestiti (Cdp), e dal valore complessivo di 100 milioni di euro. Un, nulla a che vedere con lo sport, è uno strumento finanziario che consente a pmi e mid-cap di emettere obbligazioni, raggruppandole in un'unica struttura finanziaria. Per essere più semplici, il concetto alla base è che riunendo diverse obbligazioni aziendali all'interno di un'unica emissione, è possibile attirare un numero maggiore di investitori che diversificano il rischio attraverso un portafoglio composto da più imprese. Il garante dell'operazione è la Regione.