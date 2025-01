Cosa sappiamo di Elon Musk e del presunto «saluto nazista»

Leggi su Open.online

Quello diera un? Il tema caldo della settimana, forse uno dei più discussi in relazione all’insediamento di Donald Trump, si è concentrato sul sostenere o smentire la narrazione che lo dipinge come un sostenitore di Hitler e dell’estrema destra, scatenando reazioni scomposte e violente.stesso ha negato qualsiasi riferimento, trovando un inaspettato appoggio da parte dell’Anti-Defamation League, l’organizzazione fondata per combattere l’antisemitismo, che ha definito il tutto «un gesto imbarazzante in un momento di entusiasmo, non un». Sebbeneabbia spiegato il gesto come un’espressione simbolica con cui rivolgeva il suo cuore ai cittadini americani, molte situazioni continuano a farlo considerare un “sostenitore” degli estremisti di destra.