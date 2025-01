Ilrestodelcarlino.it - Coppa Italia d’Eccellenza. Il Gambettola ci crede

Lo stadio sarà lo stesso di un anno fa, il Bonarelli di Granarolo Dell’Emilia ma l’avversario questa volta sarà il Nibbiano e Valtidone, formazione della provincia di Piacenza che milita nel giorne A di Eccellenza. Ilper il secondo anno consecutivo si è qualificato alla finale regionale di Eccellenza Memorial Dorindo Sanguanini. Un risultato notevole che segna la continuità della squadra allenata da Marco Bernacci (nella foto) almeno per quanto riguarda lapoiché in campionato, invece, a volte la continuità è mancata. Ilnon arriva con tutto l’ organico a disposizione a questa finale: Michele Turci ha già chiuso la sua tormentata stagione, caso quasi incredibile poi quello di Khadikou Ndyaie, attaccante prelevato dal Faenza che alla prima apparizione in maglia verde nel match contro il Tropical Coriano ha subito un brutto colpo al collo che sul momento aveva fatto temere conseguenze anche peggiori di quelle che il ragazzo ha subito.