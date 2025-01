Juventusnews24.com - Continassa Juve: giornata di riposo dopo la Champions, da domani testa al Napoli

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaLaha pareggiato 0-0 con il Club Brugge. Daper i bianconeri al match di sabato con il: Thiago Motta ha concesso un giorno dialla squadrala trasferta in Belgio.la ripresa al JTC verso il big match del Maradona.Infortunati: il punto dall’infermeriaMilik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro. Rientro a gennaio 2025.Bremer: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.