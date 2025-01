Scuolalink.it - Consulta delle associazioni: il MIM compone l’Osservatorio Permanente per l’inclusione scolastica [DECRETO]

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha annunciato, condel 16 gennaio, la costituzione della, uno strumento fondamentale per sostenere le politiche di inclusione. Questo organismo si integra nell’ambito delper, istituito ai sensi dell’articolo 15, comma 1, dellegislativo 13 aprile 2017, n. 66. MIM: struttura dellaLariunisce enti e organizzazioni rappresentatividiverse disabilità e bisogni educativi speciali, ponendosi come punto di riferimento per promuovere una scuola inclusiva e attenta alle esigenze di tutti gli studenti. Ecco l’elencopartecipanti: ABC Associazione Bambini Cerebrolesi: impegnata nel sostegno e nella tutela dei bambini con lesioni cerebrali.