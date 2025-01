Ilgiorno.it - Consulta della disabilità, la sfida. Cambiare la città dei 36mila gradini

Leggi su Ilgiorno.it

L’appuntamento olimpico del 2026 come occasione per avvicinare Milano ad un modello "ancora da attuare e ancora attuale" sebbene risalga ormai al 2006: il modello espresso e sancito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con. Un obiettivo da perseguire a più livelli: occorre appianare iculturali – la scommessa più difficile – ma anche iveri e propri, quelli fisici, che a Milano sono ancora 36.147. Un obiettivo sul quale si è focalizzata ieri lacomunale per i diritti delle persone con, alla sua prima uscita pubblica, durante il convegno “Diritti in movimento“ tenutosi nella Sala Alessi di Palazzo Marino e condotto da Haydée Longo, avvocata, disability manager e presidentecomunale. La definizione si deve ad Alessio Musio, docente ordinario di Filosofia morale all’Università Cattolica: è lui a sottolineare che la Convenzione è ancora oggi "attuale e da attuare", che "le barriere sono prima di tutto culturali, più che architettoniche", che "i diritti delle persone connon sono diritti nuovi" né diritti da conquistare ma più semplicemente diritti che devono essere garantiti, esattamente come quelli di tutti gli altri.