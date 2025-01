Ilrestodelcarlino.it - Consegnato ai ragazzi di ProssimaMente il ricavato dell'agenda della Linotype

Tolentino, 22 gennaio 2025 - Consegnati all’associazionei proventi raccolti grazie alla strenna natalizia promossa e realizzata dalla Tipografiadi Tolentino con la collaborazionea Pro Loco Tct e col patrocinio del Comune. Dal 2016 l’azienda realizza gadget i cui proventi vengono destinati a sostenere progetti solidali. E per il Natale da poco trascorso è stata realizzata l’“Tolentino 360”. Gli introiti sono destinati a sostenere attività e laboratori’associazione: 1000 euro per il Campus Rotary – che si svolgerà dal 25 al 31 maggio all’Holiday di Porto Sant’Elpidio, a cui andranno a sommarsi altri 750 euro raccolti con il Gran Galàa Befana. “Per noi è tantissimo – spiega la presidente Laura Ferrari -, ci autofinanziamo, non abbiamo fondi pubblici”.