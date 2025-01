Lanazione.it - Confcommercio sulla multa a FlorArt: "attira residenti e turisti e non mina il decoro"

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 22 gennaio 2025 – “Nicoletta Spadi e la sua fioreria non rappresentano un problema per ildella città, anzi, contribuiscono con il loro lavoro a creare un angolo di bellezza che. Queste multe non fanno altro che scoraggiare chi, con fatica e dedizione, porta avanti un’attività da 26 anni”. Il direttore diProvincia di Pisa, Federico Pieragnoli, commenta la sanzione commisurata alla storica fioreriadi Nicoletta Spadi, situata nel cuore di Borgo Largo. “Si tratta della secondache giunge ad un'attività di questa strada a poche settimane di distanza da quella arrivata nel mese di dicembre alla libreria “Ghibellina”. Rabbia ed amarezza nelle parole della proprietaria della fioreria Nicoletta Spadi: “I vigili sono intervenuti per misurare lo spazio occupato da una panchina e da un piccolo cassetto che sporgevano di solamente 45 cm dalla mia soglia.