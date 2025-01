Lanazione.it - Confartigianato: "Metal Lab", a lezione di estro e manualità

Lavorare con illo sarà un gioco da ragazzi. Perché sarà proprio questo materiale ad entrare nelle scuole per accompagnare gli studenti nella conoscenza di un mestiere considerato a volte antico, forse un po’ distante dalle prospettive lavorative di un giovane dei giorni d’oggi, ma che sicuramente sarà il collante per far affacciare i ragazzi al mondo dell’artigianato. Grazie aè stato inaugurato ieri mattina "Lab" all’interno del Liceo artistico Polo Bianciardi in via Pian d’Alma, il primo laboratorio di lavorazionili e oreficeria. Uno spazio inaugurato ieri che si appresta a diventare un punto di riferimento per gli studenti e gli artigiani del territorio, interessati a questo tipo di lavorazione. Il progetto nasce a Grosseto per volontà e con il contributo die della sua agenzia formativa Formimpresa, che hanno donato al Polo Bianciardi la nuova struttura.