Sport.periodicodaily.com - Como-Atalanta: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I lariani puntano al colpo grosso per avvicinare la salvezza, ma i bergamaschi vogliono tornare a vincere per rimanere nei piani alti della classifica.si giocherà sabato 25 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Senigallia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lariani si trovano al diciassettesimo posto con 19 punti, e nell’ultima uscita hanno piegato l’Udinese allontanandosi dalla zona retrocessione. La squadra di Fabregas ha dimostrato di poter sorprendere tutti gli avversari, comprese le big, e spera di bissare il successo dell’andata contro i bergamaschi.I nerazzurri non hanno ancora vinto in campionato dall’inizio dell’anno, collezionando due pareggi e una sconfitta che sono costati il primo posto in classifica.