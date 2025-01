Nonsolo.tv - Come Versace e Google (e Jennifer Lopez) hanno rivoluzionato moda e tecnologia

Donatella, nel 2020, ha presentato la sua collezione donna primavera in modo spettacolare, rievocando un momento iconico dellama che ha segnato anche la storia di Internet stesso. La sfilata ha celebrato il famoso abito verde con stampa a foglie cheindossò ai Grammy Awards nel 2000, un abito che, secondo la leggenda, avrebbe portato alla creazione della funzione di ricerca immagini di.La sfilata di Donatelladel 2020 e il legame conDurante la sfilata, un campo di ricerca immagini diè apparso su uno schermo gigante, con il comando vocale “Ok, mostrami l’abitojungle“, seguito dalle immagini del look originale del 2000. Poi, il comando “Ok, mostrami il vero abitojungle ” ha portatostessa sulla passerella, indossando una versione aggiornata dell’abito, riportando in vita un momento storico per lae per Internet.