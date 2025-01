Donnapop.it - Com’è Natalia Estrada oggi? Ecco cosa ha rivelato della sua vita lontana dalla tv: dove vive?

Leggi su Donnapop.it

è stata un’iconatelevisione italiana degli anni ’90 e 2000; poi, nel 2007, l’addio definitivo al piccolo schermo.Nel 2023 si era parlato di una sua presunta partecipazione al Festival di Sanremo, che però l’attrice spagnola ha rifiutato. In quell’occasione, dopo la proposta di Amadeus, la diretta interessata aveva rilasciato un’intervista a Repubblica, parlandosuaattuale e distia facendo.La scelta di non tornare in televisione è volontaria; nonostante riceva spesso proposte di ogni genere,preferisce dedicarsi alla sua passione per i cavalli. Maadesso? A quanto pare, la sua occupazione principale prevede proprio corsi di equitazione, di cui lei è l’insegnate.Che fine ha fattogestisce un ranch a Cortazzone, nella provincia di Asti.