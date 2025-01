Amica.it - Come indossare le Mary Jane a 50 anni

Impegnata con il press tour del suo libro Dare I say it in cui parla della menopausa precoce, Naomi Watts ha optato per un look chic con protagonista una calzaturaVenti.Avvistata a New York fuori dagli studio della NBC, l'attrice ha indossato cappotto in cashmere firmato Akris e abito in tweed bouclé di Emilia Wickstead. Watts ha completato l'outfit conin vernice modello Onda di Loewe, borsa Oscar de la Renta e anello Bea Bongiasca. Ancora oggi queste scarpe sono di grande tendenza e vengono rivisitate di stagione in stagione dai più grandi brand. GUARDA LE FOTOLeeffetto bambola dell'autunno 2024