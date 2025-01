Juventusnews24.com - Club Brugge Juve, le pagelle di Juventusnews24: Mbangula ancora top, quei bianconeri dividono | Spagelljamo – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ledintusnews24 dopo il match pareggiato per 0-0 contro la formazione belga: i giudizi suiLanon va oltre lo 0-0 contro ilnel match valido per la settima giornata del girone di Champions League. Iimpattano in Belgio e si prendono i playoff, ma certamente dopo una gara deludente.bene, uno dei più attivi nel corso della sua gara e migliore in campo. Poi ci sono diversi giudizi e pensieri sugli altrintini in campo: leneldintusnews24.Leggi suntusnews24.com