Cinema, a marzo si gira "Preachers of Beauty", docufilm con il Papa

Roma, 22 gen. (askanews) – UnconFrancesco. Andrea Iervolino e Luis Quinelli, insieme a Tatatu e alla Vitae Global Foundation, hanno annunciato la produzione di “of: A Spiritual Journey Through Art and Faith”, che vedrà il Pontefice dialogare con celebri artisti internazionali sul potere universale dell’arte come strumento di unità e speranza. Il progetto è stato ufficialmente confermato ieri dopo un’udienza privata con ilnella biblioteca del Palazzo Apostolico, seconda loggia del Cortile di San Damaso, Città del Vaticano. Le riprese inizieranno ae si svolgeranno nella Cappella Sistina. Andrea Iervolino, fondatore di Tatatu e TAIC, ha dichiarato: “‘of’ non è solo un documentario, ma un richiamo spirituale ad abbracciare il potere trasformativo dell’arte.