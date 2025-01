Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Van Poppel nella storia per il primo cartellino giallo

Roma, 22 gennaio 2025 - Tra le tante novità regolamentari varate dall'Uci per il 2025 c'è l'introduzione dei cartellini per provare a limitare le scorrettezze nelle volate:versione femminile del Tour Down Under, vinta da Noemi Ruegg, ilse l'era visto sventolare un direttore sportivo in ammiraglia, mentrecompetizione maschile, arrivata alla seconda tappa, l'onore (si fa per dire) è andato a Danny Van, che entra quindi a suo modo nei libri didel. I dettagli Grande protagonista diventa anche, suo malgrado, la Red Bull-Bora-Hansgrohe, che da un lato vede il successo, il secondo su altrettante frazioni, di Sam Welsford e dall'altro assiste alcomminato all'olandese, prezioso ultimo uomo per lanciare la volata. Missione compiuta in quel di Tanunda, ma con diversi asterischi: si parte dal declassamento all'ultimo posto e si arriva appunto al, per due provvedimenti varati dalla giuria per una manovra pericolosa di Vanche ha di fatto danneggiato gli altri corridori in ballo.