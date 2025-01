«Ci faceva vedere le ecografie, sono scioccato». Parla il vicino di Rosa Vespa, la donna che ha rapito la neonata a Cosenza

Leggi su Open.online

Erano tutti convinti.era incinta,ha finalmente partorito un maschietto. In tanti si erano complimentati con lei, sui social, davanti al lieto annuncio. Esgomenti sul fatto chesia ora in arresto per aver, con il marito Aqua Mose, la piccola Sofia Cavoto, di appena un giorno di vita, dalla clinica Sacro Cuore di. «Siamo tutti sconvolti. Nel nostro condomino le famiglie abitano da più di 40 anni e siamo, e non per modo di dire, una famiglia.è sempre stata una ragazza sana, vivace. Ha trovato l’amore, con questo ragazzo, bravissimo. Un gran lavoratore e molto rispettoso di tutti», racconta undella coppia all’Ansa. «Siamo stati tutti felici all’annuncio della gravidanza», ha aggiunto riferendosi alla gravidanza. «Mi aveva fattola morfologica»«Nessuno – ha detto – si era insospettito, considerata anche l’età (51 anni, ndr).