Ilgiorno.it - Chi può “aggredire” la prima casa? Come difendersi? Ecco le risposte

Leggi su Ilgiorno.it

PillitteriLa preoccupazione di “perdere laall’asta” costituisce il filo conduttore di diverse lettere ricevute dai lettori. Vale, dunque, la pena di fare brevemente il punto. Per i creditori “privati” (Banche, finanziarie, condomini ecc.) non sussistono limiti di legge alla facoltà di promuovere un’esecuzione forzata sull’immobile di proprietà del debitore. Si tratta, però, di una procedura lunga e costosa e, quindi, generalmente viene esperita solo se il credito da recuperare sia di una certa importanza. Ma può colpire anche la. E non sempre il valore di realizzo copre l’intero debito. Il rischio, dunque, è ritrovarsi senza un tetto ma con ancora un debito sulle spalle. Per questo conviene valutare la percorribilità della liquidazione controllata del patrimonio. Laviene comunque venduta.