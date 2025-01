Liberoquotidiano.it - Champions League, Juve brutta e spuntata, ma lo 0-0 a Brugge vale i playoff

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una delle più bruttentus della stagione porta a casa uno scialbo 0-0 in casa delnella settima giornata di, un punto che basta ai bianconeri per ottenere la matematica certezza della qualificazione ai. Di fatto laottiene lo stesso risultato dell'Atalanta, ma lo spettacolo offerto dai ragazzi di Motta non ha nulla a che vedere con quello della banda Gasperini. Contro una squadra non certo eccezionale come il, lasi limita al compitino controllando il pallone senza mai affondare con convizione e nell'unica occasione in cui lo ha fatto si è letteralmente divorata il gol vittoria con Nico Gonzalez. Inspiegabili ancora le scelte di Motta, forse con la testa al Napoli in campionato, ma come ha spiegato bene Gasperini nel dopo partita di Sturm-Atalanta per vincere le partite servono gli attaccanti.