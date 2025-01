Pronosticipremium.com - Champions League, impresa Bologna: pari tra Brugge e Juventus

La 7° giornata diha preso il via, con la classifica del girone unico che sta iniziando piano piano a delinearsi. Nella serata di oggi 21 gennaio sono scese in campo, oltre all’Atalanta vincitrice per 5-0 con lo Sturm Graz, sono scese in campo anche due delle nostre italiane. Si parte dal, che al Dall’Ara ha battuto per 2-1 in rimonta il Borussia Dortmund. Nel primo tempo partono forti i gialloneri, che passano in vantaggio con il rigore realizzato da Guirassy. Nella ripresa, però, il copione cambia, con i padroni di casa che la ribaltano. Prima Dallinga sigla il 1-1 su cross perfetto di Odgaard, poi Iling-Junior raddoppia con un comodo tap-in.Si passa poi alla, che impatta per 0-0 con il Clubin trasferta. Match complicato e chiuso per i bianconeri, che non riescono ad arrivare puliti al tiro e non sfondano il muro belga.