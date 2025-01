Ilrestodelcarlino.it - Centro autismo a Villa Fastiggi: "Sede pronta"

Ilper l’potrebbe sorgere a Muraglia o a. La prima ipotesi era nota da tempo: si tratta di un’area di proprietà dell’ex azienda ospedaliera Marche Nord e su cui l’edificio verrebbe costruito ex novo; la seconda ipotesi invece si è affacciata di recente, profondamente caldeggiata dal sindaco Andrea Biancani e dall’assessore Luca Pandolfi (in foto). In questo caso si interverrebbe su ungià esistente, che avrebbe bisogno solo di essere adeguato. L’edificio è quello di circa 400 metri quadri, di proprietà comunale, in strada In sala 85, che oggi accoglie i circa 6 utenti deldiurno “La Fenice”. "E’ una struttura idonea – scrivono Biancani e Pandolfi –, in una zona centrale, con la destinazione e gli spazi adeguati, affacciata sul verde. Èe l’Azienda sanitaria la sta valutando.