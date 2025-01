Lanazione.it - Cellulari al volante. C’è il nuovo rilevatore per gli indisciplinati. Scova anche chi non usa le cinture

Agliana (Pistoia), 22 gennaio 2025 - E’ già in funzione in via Berlinguer, il Seat Belphone Detector, si tratta di uno strumento innovativo (Agliana è il primo comune in Toscana ad averlo installato) che rileva se gli occupanti dei veicoli indossano ledi sicurezza e se i conducenti usano il telefonino, sia in conversazione che per la messaggistica. Funziona di giorno e di notte e in tutte le condizioni atmosferiche. Trattandosi di una telecamera mobile potrà essere spostato in altre strade. “Ha un costo di 25mila euro – informa Fabrizio Baroncelli, vice sindaco e assessore alla polizia municipale e sicurezza – ma lo abbiamo acquistato a metà prezzo restituendo l’autovelox, che non trova un utilizzo ottimale sulle strade del territorio aglianese. Il Seat Belphone Detector non è un dispositivo installato per fare cassa ma per la sicurezza – spiega Baroncelli -.