Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, ore cruciali per Louis Dassilva e la possibile svolta

Rimini, 22 gennaio 2025 – Sono oreper, il 35enne senegalese in carcere dal luglio scorso in quanto unico indagato per l'omicidio diPaganelli. Questa mattina la Corte di Cassazione è stata chiamata ad esaminare l'appello presentato dai legali di- gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi - contro la decisione del tribunale del Riesame di Bologna, che a settembre aveva confermato l'impianto accusatorio a carico del senegalese e validato l'ordinanza di custodia cautelare del gip Vinicio Cantarini. La decisione, con ogni probabilità, sarà presa nelle prossime ore e verrà comunicata nella giornata di domani. L'attesa è febbrile, specialmente per la moglie di, Valeria Bartolucci, che da mesi si batte sostenendo l'innocenza del marito. L'udienza,si davanti ai Collegio presieduto da Giuseppe Santalucia (presidente dell'Associazione nazionale magistrati), è durata complessivamente un'ora, durante la quale il sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio ha illustrato le motivazioni che dovrebbero spingere la Suprema Corte a respingere l'appello.