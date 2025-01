Ilfattoquotidiano.it - Caso Orlandi, confiscate le foto a tre turiste: in certi ambienti la vicenda resta un tabù

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono passati oltre quarant’anni dalla misteriosa sparizione della cittadina vaticana di 15 anni, scomparsa da Roma il 22 giugno del 1983. E quello che è successo domenica scorsa, il 20 gennaio, non fa altro che alimentare il clima di ostilità e di sospetto che da sempre caratterizza questa storia e che è anche lo slogan delle manifestazioni in sua memoria.Come è stato dettagliatamente scritto qui sul Fatto, sabato 18 gennaio molte persone sono arrivate a Roma per partecipare al sit-in per Emanuela. Fra queste, tre donne che all’epoca della scomparsa dellaerano ragazzine di 15 anni e per questo motivo sono rimaste particolarmente colpite dalla sua storia, che seguono attivamente sin dall’inizio. Ebbene, la mattina di domenica, il giorno dopo la manifestazione, le tre amiche decidono di andare a visitare la Basilica di Santa Maria Maggiore prima di ripartire.