Carnevale di Venezia 2025: le date. Ecco il tema dell'anno e gli eventi principali

, 22 gennaio– Passate ormai da un po’ le festività natalizie, è il momento di parlare di un altro momentoche porta gioia a grandi e piccini: il. E quale occasione migliore di viverselo se non quello per eccellenza, ildi. La festa che popola le vie della città torna anche quest’anno per il suo 300° anniversario, e di conseguenza non possono mancare grandi iniziative per celebrare questo importante traguardo. L’edizione speciale di quest’anno è intitolata ‘Il tempo di Casanova’, e sarà dunque dedicata a una delle figure più affascinanti e intriganti della storiana. Quando inizia: l’evento di apertura Il corteo acqueo Le cene ufficiali Arsenale Water Show Lo street show e i carri allegorici Quando inizia: l’evento di apertura Quest’anno le festività deldiavranno inizio il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino.