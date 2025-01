Gamberorosso.it - Carla Bruni lancia il suo vino analcolico: "Dry January? Fosse per me farei anche febbraio e marzo sobrio"

«Purtroppo, l’alcol è fatto per le persone che hanno moderazione». Così, ospite di Francesca Fagnani a Belve all’inizio del 2024, raccontava il suo rapporto con le dipendenze, una battaglia che l’ha portata a cambiare stile di vita e, di riflesso, di produzione. Da qui nasce l’idea di unto ad inizio gennaio - non a caso nel mese del Dry- e prodotto dalla sua tenuta in Provenza, acquistata 5 anni fa insieme all'ex presidente francese Nicolas Sarkozy. La sua bevuta sarà «Gustosa, fruttata e infinita, perchè si può bere fino a fine serata», dichiara l'ex modella e cantautrice alla rivista francese Gala.Lo spumante no alcol diGià nota per il successo del suorosato Roseblood (un blend di grenache, syrah, cinsault e rolle), prodotto nella tenuta provenzale di Château d’Estoublon,ha recentementeto l’Excessive blanc (da moscato bianco in purezza) e rosé (un blend di moscato bianco e merlot), due spumanti interamente senza alcol al prezzo di 29 euro l'uno.